Balikbayan box scam tatalupan ng Kongreso

Naghain ng resolusyon ang isang party-list solon upang paimbestigahan sa Kamara ang scheme o scam na ginagamit umano ng ilang international freight forwarders at kanilang kasabwat sa bansa kaya hindi nakakalabas ng Bureau of Customs (BOC) ang mga padalang balikba¬yan box.

Sa House Resolution 499, sinabi ni OFW party-list Rep. Marissa Magsino na dapat makagawa ng batas kung kinakailangan para mapigilan ang panloloko sa mga overseas Filipino.

Ayon sa BOC naniningil ng mura ang ilang international freight forwarder sa ibang bansa para sa pagproseso ng mga ipadadalang balikbayan boxes.

Pero hindi umano nagbibigay ng pondo ang mga ito sa kanilang partner o freight forwarder sa Pilipinas para maproseso ang paglabas ng mga package sa BOC kaya hindi ito nakararating sa kanilang pinadalhan.

“These pernicious practices literally rob our OFWs and overseas Filipinos of their hard-earned money, deprive their loved ones and relatives, who are the untended recipients of the benefit of enjoying the use and consumption of the goods sent to them, undermine the stability of the freight forwarding industry and the public’s trust in the system,” sabi sa resolusyon. (Billy Begas)