Bahala na PNP, NBI! Senado atras sa Percy slay

Hindi na itutuloy ng Senado ang pag-imbestiga sa pagpaslang sa brodkaster na si Percival ‘Percy Lapid’ Mabasa, gayundin sa mga anomalya sa loob ng New Bilibid Prison (NBP) ayon kay Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa.

Sabi ni Dela Rosa, naglabas na naman umano ng resulta ng imbestigasyon ang National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine National Police (PNP) at nakapagsampa na rin ng kaso kaya’t wala rason para magsiyasat pa ang Senado.

“Siguro sa pagpatay, siguro hindi na dahil ano pa ang iimbestigahan natin? Mayroon namang investigation report ang NBI at PNP. In fact, nakapag-file na sila ng kaso,” sabi ni Dela Rosa, chairman ng Senate committee on public order sa panayam sa dzBB.

“So kung mag-insist tayo na mag-imbestiga baka isipin ng taumbayan ng grandstanding pang ‘yang si Bato,” dagdag pa niya.

Subalit kung ang imbestigasyon ay nakasentro sa reporma sa NBP, sinabi ni Dela Rosa na hindi sa kanyang komite ito mare-refer kundi sa Senate Committee on Justice na pinamumunuan ni Senador Francis Tolentino.

“Tungkol sa reporma sa BuCor, sa Bilibid baka ‘di ma-refer sa akin, kay Sen. Tolentino sa Committee on Justice,” ani Dela Rosa.

Noong Nobyembre 7, kinasuhan ng joint investigation team mula sa NBI at PNP ng dalawang counts ng murder si dating BuCor Chief Gerald Bantag at ilan pang indibidu¬wal kaugnay sa pagpaslang kay Lapid at middleman Jun Villamor.

Bukod kay Bantag, kinasuhan din ng murder sa pagpatay kay Lapid sina Zulueta, PDLs Denver Batungbakal Mayores, Alvin Cornista Labra, Aldrin Micosa Galicia at Alfie Peñaronda.

Kinasuhanan naman sa pagpatay kay Villamor sina Bantag, Zulueta at mga PDL na sina Labra, Galicia, Mario Germogenez Alvarez at Joseph Medel Geofra, gayundin ang mga PDL na sina Christam Dizon Ramac, Ronnie Pabustan Dela Cruz at Joel Alog Reyes na kinasuhan bilang principal by direct participation. (Dindo Matining)