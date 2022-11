Army corporal dedbol sa Cotabato ambush

Isang sundalo ang nasawi makaraang tambangan ng hindi pa nakikilalang suspek sa Cotabato City nitong nagdaang Sabado.

Ayon sa ulat ng Philippine Army, kinilala ang nasawi na si Corporal Ramil Upam Laguioman, 34-anyos, na nagtamo ng ilang tama ng bala sa iba’t ibang parte ng kanyang katawan.

Nakaligtas naman sa ambush ang kasama niyang si Lt. Col. Maniago Balayman Macalantagui, 49-anyos.

Nangyari ang pananambang dakong alas-siyete ng gabi sa bahagi ng Sinsuat Avenue sa Rosary Heights 9, Cotabato City.

Sinabi sa report na sakay ang dalawang sundalo ng sport utility vehicle nang sumulpot ang gunman at pinagbabaril sila.

Dinala agad sa Notre Dame Hospital si Laguioman subalit idineklarang dead on arrival ito.

Samantala, base sa report, si Macalantangui ay mula sa Office of the Presidential Adviser on Peace Reconciliation and Unity (OPAPRU) sa Cotabato City.

Nakatalaga naman si Laguioman sa 6th Infantry Division na nakabase sa PC Hill, Barangay Rosary Heights 1, Cotabato City. (Kiko Cueto)