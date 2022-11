Al-Basher Buto, mga katropa nagpasiklab sa East Asia Youth Chess Championships

NANGUNA si Al-Basher Buto sa mga Pinoy woodpusher na nagpakitang gilas sa natapos nitong Linggo na Eastern Asia Youth Chess Championship 2022 sa Asia Hotel sa Bangkok, Thailand.

Kasama ni Buto sina Christian Gian Karlo Arca, Nika Juris Nicolas, Arleah Cassandra Sapuan at Bince Rafael Operiano na nagbigay ng karangangalan sa ‘Pinas sa likod ng kanilang mga hinablot na gintong medalya.

Sumubi sina Buto at Arca ng 3-gold, tig-1 silver-bronze sa boys U12 at U14 categories. Nakamit din nila ang Fide Master titles nang manguba manguna sa standard event.

Umeksena si Nicolas sa girls U10 sa 1-gold, 1-1-silver kalakip ang Woman Candidate Master title. Anak siya nina award winning lawyer-broadcaster Nikki de Vega at Atty. Krisanto Karlo Nicolas ng Pasig City.

Bida din si Sapuan na grade 10 ng FEU Dilliman, Valencia, Negros Oriental at nasa paggabay ni multi-titled coach Grandmaster Jayson Gonzales sa girls U16 sa 2-gold, 1-bronze.

At si Operiano na may tig-ginto’t pilak sa boys U10 standard, at sa rapid at blitz team.

Sinuportahan ang kampanya ng team ng National Chess Federation of the Philippines at Philippine Sports Commission. (Elech Dawa)