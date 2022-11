2 Chinese timbog sa rape

Hawak ngayon ng Bureau of Immigration (BI) ang dalawang Chinese national na inaresto dahil sa kasong panggagahasa.

Kinilala ni BI Commissioner Norman Tansingco ang mga inarestong dayuhan na sina Liu Yong, 28, at Sun Laizheng, 35.

Nabatid na unang nasakote ng mga pulis ang dalawang suspek dahil sa kasong rape.

“We received a coordination letter from PNP Pasay City regarding Liu and Sun. Their custody was transferred to us last Oct. 19,” sabi ng BI chief.

Ayon kay Tansingco, nasa bansa na sina Liu at Sun mula pa noong 2018 at 2019, ayon sa pagkakasunod.

Kinasuhan din sila ng paglabag sa mga kundisyon at limitasyon ng kanilang pananatili sa bansa bilang mga non-immigrant.

“They are a threat to our women and children and there is no place for these kinds of foreigners in our land,” ayon pa kay Tansingco.

Ikinulong muna sina Liu at Sun sa detention cell ng BI sa Taguig City habang hinihintay ang kanilang deportasyon. (Mina Navarro)