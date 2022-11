Waging-wagi si Billy Crawford sa “Dancing with the Stars” sa France. Si Billy ang nanalo at itinanghal na grand winner.

Sina Billy at Fauve Hautot ang nagwagi over Carla Lazarri at Pierre Mauduy. Naging emosyonal si Billy at hindi napigilang maiyak even before the announcement of winner. Obviously, naging isang makabuluhan at masaya ang journey na ito ni Billy.

Siyempre, proud ang mga Pinoy sa achievement na ito ni Billy, lalo na ang kanyang Misis na si Coleen Garcia. (Rose Garcia)