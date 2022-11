Topnotcher doc may regalong kotse mula sa alma mater

Agaw-eksena sa mga netizen ang regalong natanggap ng Top 10 placer ng board exam mula sa Cebu na si Dr. Mark Johnuel Duavis mula sa kanyang alma mater.

Marami ang humanga sa iba’t ibang kuwento ng pagpupursigi at paghihirap ng mga bagong doktor ng bayan na pumasa sa katatapos na Physician Licensure Examination.

Ngunit ang talagang pumukaw sa atensyon ng mga netizen ay ang ‘mahal’ na paraan para i-congratulate si Duavis. Hindi lang kasi pagbati ang kanyang natanggap mula sa kanyang alma mater, nagregalo rin ito ng bagong kotse!

Sa post ng University of Cebu-School of Medicine, ang alma mater ni Dr. Duavis, makikita ang isang Toyota Wigo Car na regalo ng chairman ng paaralan na si Atty. Augusto Go, at nakaparada sa isang gilid at may congratulatory tarp pa para sa bagong doktor.

“The tradition continues. This Toyota Wigo Car, a gift from our Chairman, Atty. Augusto Go is waiting for our OCTOBER Physician Licensure Examination board placer Dr. Mark Johnuel Duavis. Congratulations.”

Nakakuha ng 93.94% na ratin­g si Dr. Duavis at nakapasok sa Top 10 board passers ng October Physician Licensure Examination. Habang ang kaniya namang alma mater na UC-School of Medicine ay siyang Top 6 Best Performing Medical School sa nasabing pagsusulit kung saan nakapagtala ng 62 newly-licensed doctor. (MJ Osinsao)