Steph Curry, Golden State binulabog Cleveland sa dulo

MULA sa 1:18-minute mark ng laro, kinamada ni Stephen Curry ang rally ng Golden State para agawan ng panalo si Donovan Mitchell at Cleveland 106-101 Biyernes ng gabi sa Chase Center.

Unang ibinaon ni Curry ang panablang 3-pointer, sunod na isinubo ang go-ahead layup mula sa perpektong long pass ni Kevon Looney.

Tinuldukan ng two-time MVP ang 40-point performance sa isa pang dagger 3.

Tumapos si Mitchell ng 29 points, 10 rebounds at 9 assists.

Pinahaba ni Curry ang kanyang NBA record sa 200 games na may at least 1 3-pointer, tumapos ng 6 for 11 sa long range. Sa pambihirang pagkakataon, sablay ang dalawang charities ni Curry pero sa ikalawang sunod na laro ay nag-deliver ng 40 points.

Tumapos si Andrew Wiggins ng 20 points para sa Warriors, nakaligtas kahit 3 of 9 tungo sa 9 markers lang si Klay Thompson. Naka-2 points lang si Draymond Green pero bumawi sa 9 rebounds at 13 assists. (Vladi Eduarte)