SAF trooper nadale ng bebot na online scammer

Arestado sa entrapment operation ang isang 23-anyos na babaeng scammer matapos na mabiktima ang isang pulis sa Dasmarinas City, Cavite, Biyernes ng umaga.

Kasong swindling/estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa laban sa suspek na nakilalang si Hilda Borja na taga-Dasmariñas City.

Ikinasa ang entrapment operation laban kay Borja dahil sa reklamo ng police officer na si John Paul Pitahin na nakatalaga sa Special Action Force.

Sa reklamo ni Pitahin, nakipagtransaksyon siya sa isang `Timikko Santos’ sa Facebook at bumili ng isang gintong bracelet sa halagang P28,000. Pinadala niya ang bayad gamit ang GCash account ni Santos pero hindi nadeliber ang gintong bracelet.

Nag-follow up si Pitahin kay Santos at sinabi umano nito na nagkamali ng delivery pero nakipag-areglo ito sa pamamagitan ng karagdagang bayad. Pumayag umano si Pitahin at muling nagpadala ng halagang P14,300 sa account ni Santos kaya umabot sa P42,800 ang kanyang naipadala.

Subalit hindi na niya nakuha ang bracelet kung kaya’t nagsumbong na sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police.

Nasakote ang suspek nang i-encash nito ang perang ginamit sa entrapment dakong alas-11:00 ng umaga kamakalawa sa isang hindi pinangalanang remittance center.

Itinanggi umano ng suspek ang akusasyon laban sa kanya. (Gene Adsuara)