Remulla kay Bantag: Pakalalaki ka, harapin kaso!

Hindi na sasagutin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mga bagong pahayag ng suspendidong Bureau of Corrections (BuCor) Director General Gerald Bantag.

Sinabi na lamang ni Remulla na magpakalalaki at harapin na lamang ni Bantag ang mga reklamong inihain laban sa kanya ng Philippine National Police (PNP) at National Bureau of Investigation (NBI).

Nag-“no comment” din ang kalihim sa pagkuwestiyon ni Bantag sa kanyang kredibilidad para pamunuan pa ang DOJ.

“Just face the charges like a man. No comment,” ani Remulla.

Magugunitang hinamon ni Bantag si Remulla na magbitiw sa DOJ dahil sa kawalan nito ng kredebilidad at umano’y pagkondisyon sa isipan ng publiko na siya ang nasa likod ng pagpatay kay Lapid.

Si Remulla ay nasa Geneva, Switzerland para sa Universal Periodic Review ng United Nations Human Rights Committee sa sitwasyon ng karapatang pantao sa Pilipinas. (Juliet de Loza-Cudia)