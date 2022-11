PSC Chairman Noli Eala pinapahalukay dahilan ng pag-aamok ni John Amores

PINAIIMBESTIGAHAN na rin ng Philippine Sports Commission (PSC) kaugnay ng Section 11 sa Republic Act 6847, ang nangyaring kaguluhan sa National Collegiate Athletics Association (NCAA) game sa pagitan ng JRU Heavy Bombers at St. Benilde Blazers noong Martes kung saan nangharabas ng suntok ang forward na si John Amores.

Ipinag-utos ni PSC Chairman Noli Eala na magbuo ng isang fact finding committee upang manguna sa imbestigasyon sa naturang insidente.

Ayon sa PSC chief, walang lugar ang gulo o anumang uri ng pagiging bayolente sa larangan ng kahit na anong sports kung kaya ipinag-utos niya na mangalap ng kaukulang impormasyon kung bakit naganap ang nasabing insidente.

Ang Section 11 ng RA 6847 ay nagsasaad ng kapangyarihan sa PSC upang mamagitan sa kahit na anong kaguluhan sa mga national sports association.

“Power to perform all acts and things necessary for or in connection with the performance of its functions including the imposition of sanctions upon any national sports association, institution, association, body, entity, team, athlete and sports official for violation of its policies, rules and regulations,” ayon sa nakasaad sa naturang batas.

Iimbitahan ni Eala ang mga kinatawan ng Samahang Basketbol ng Pilipinas, NCAA, JRU, College of St. Benilde, Filoil EcoOil Centre at iba pang partido na naroon sa mismong pangyayari upang gisahin sa pamamagitan ng isang inquiry kasama sina PSC Commissioner Bong Coo at PSC Executive Director Atty. Guillermo Iroy, Jr.