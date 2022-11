Para mapatino mga preso – Sen Bato ‘BuCor chief dapat may bayag’

Naniniwala si dating Bureau of Corrections (BuCor) Chief at ngayo’y Senador Ronald ‘Bato’ Dela Rosa na kaya mahinto ang mga kalokohan sa pambansang piitan kung may prinsipyo, may bayag at may konsensya ang mamumuno.

“Alam mo lagyan mo lang ‘yan ng isang taong may prinsipyo may bayag at may konsensya para siguruhin talaga na ang kalokohan mahinto. Para sigurado tayong ‘di ma-corrupt,” ito ang hinahanap ni Bato na katangian ng dapat mamuno sa BuCor para tuluyang malinis.

Iginiit din ni Bato na dapat ay matapang din ang mamumuno sa BuCor para kayang harapin lahat ng ha­mon.

Nirekomenda rin ng senador ang pangangailangan tutukan ang BuCor at ito ay sa pamamagitan ng pagkakaloob ng sapat na pondo.

“Dapat talaga bigyan ng tamang pansin ang corrrectional system mabigyan ng tamang pondo. Batas na mandating BuCor to build state of the art correctional facilities para maputol na connection sa outside world. Budget ng DOJ at BuCor walang nakapalaman doon, mababa priority sa correctional, iyan ang paghihinagpis ko noon. Panghihinayang na ‘di mabigyan ng pansin ang facilities, ang New Bilibid Prison, ang new na ‘yan pre-World War 2 old na rin,” pahayag ng Senador sa panayam ng DWIZ.

Kaya naman umaasa si Bato na mapagtutuunan na ngayon ng pansin ang Bilibid.

“It’s super delayed time na, ang dami nang krimen na nangyayari sobra na very much delayed na,” dagdag nito.