Nicola Queen Diamante, Paulene Beatriz Obebe mabagsik sa COPA swimming

PINATIBAY nina Nicola Queen Diamante at Paulene Beatriz Obebe ang kanilang pag-angkin bilang mukha ng Congress of Philippine Aquatics, Inc. (COPA) grassroots program sa isa pang mahusay na pagtatanghal nitong Sabado sa pagsisimula ng Reunion Challenge National Finals sa bagong ayos na Teofilo Ildefonso swimming pool sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex (RMSC).

Si Diamante, ang ipinagmamalaki ng RSS Dolphins Swimming Team ni coach Anthony Reyes, ay muling nagpasiklab sa girls 11-years old class, habang si Obebe ng ASCC ang nangibabaw sa sa 12YO division ng kompetisyon na inorganisa ng COPA sa pakikipagtulungan ng Samahang Manlalangoy ng Pilipinas at suportado ng Philippine Sports Commission (PSC) sa ilalim ni Chairman Noli Eala, Milo at Speedo.

Parehong sumungkit ang dalawang swimmers ng multi-gold medal sa final series ng three-leg meet noong nakaraang buwan kung saan si Diamante ay nakakuha na ng kabuuang 16 mint sa lahat ng tournaments ng COPA sa taong ito.

Nanalo si Diamante sa Class A 200m freestyle.

Ipinahayag naman ng chief organizer at COPA board member na si Chito Rivera ang kanyang optimismo sa pagiging pare-pareho ng performance nina Diamante at Obebe habang lubos na nagpapasalamat sa mga kasosyo at sponsor sa pulong na nagpapakita rin ng pagtaas ng bilang ng mga mahihirap na estudyante sa mga pampublikong paaralan at mga atletang may kapansanan na sumali sa swimming festival.

“Parehong consistent itong dalawa sa kanilang age group category. Pinapa-check ko lang sa kanyang coach kung gaano kalaki ang improvement every tournament. Malaking bagay ito dahil patunay kung gaano ka-effective ang magkaroon ng regular tournament bukod sa ensayo,” sabi ni Rivera, head coach din ng JRU swimming team.

“Maging ang mga swimmer natin at mga magulang nila ay natutuwa na makitang nakakalaro sa mataas na antas ng kompetisyon ang mga batang kulang sa kakayahan sa pinansiya at pisikal. Ito talaga ang plano ni Batangas Cong. Eric Buhain nang mabuo namin ang COPA,” ani Rivera. (Abante Sports)