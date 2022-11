Nag-eskapo pa-Canada: Glaiza, David hiwalay na naman

Nasa Ontario, Canada ngayon si Glaiza de Castro at naghahanda sa gagawing pelikula roon.

Noong November 10, pinost ni Glaiza sa Instagram na magsisimula na syang mag-shoot para sa isang pelikula sa Canada. Akala nga niya na baka di matuloy dahil sa pandemic.

“After two years, we are finally able to start! I honestly thought this project is not going to push through because of covid restrictions,” caption pa niya.

‘Kahel’ ang title ng pelikulang ginagawa ni Glaiza at ire-reveal soon kung sino pa ang mga kasama niya sa cast.

Dahilan nga ito kung bakit di nakasama si Glaiza sa GMA Christmas Station ID.

Dahil din sa shoot niya ng movie sa ibang bansa, muling mawawalay si Glaiza sa kanyang mister na si David Rainey.

Noong nakaraang September lang sila ulit nagkasama after ng isang buwan niyang pag-shoot ng Running Man Philippines sa South Korea.

Ngayon ay mukhang after one month ulit sila magkikita ng mister niya. (Ruel Mendoza)