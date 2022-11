Michaela Belen, Alleiah Malaluan kabugan sa 2022 Shakey’ Super League finale

Mga laro sa Nobyembre 19:

(Rizal Memorial Coliseum)

9:00am — FEU vs UPHSD (7th to 8th)

11:30am — UP vs ADMU (5th to 6th)

3:00pm — UST vs Adamson (Battle-for-3rd)

5:30pm — NU vs DLSU (Championship)

INAYOS nina Michaela Belen ng National University (NU) Lady Bulldogs at Alleiah Malaluan ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers ang muling paghaharap sa finals, sa pagkakataong ito para naman pag-agawan ang korona ng Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Tournament sa Nobyembre 19, Sabado, sa Rizal Memorial Coliseum.

Huling nagsagupa para sa titulo ng UAAP Season 84 ang Lady Bulldogs at Lady Spikers kung saan naiuwi ng NU hindi lamang ang korona kundi pati na ang makasaysayan nitong pagwawagi sa tropeo na 65 nitong taon hinintay sapol na sumali sa torneo.

Sinandigan ng NU si Alyssa Solomon para patibayin ang pundasyon ng Lady Bulldogs at hindi palusutin ang atake ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses, 25-23, 23-25, 25-21, 25-17 tungo sa pagtuntong sa finals.

Binantayan ni Solomon, sa pagtala ng 15 puntos mula sa 13 spikes at 2 blocks, ang panghihina ng NU sa ikatlo at ikaapat na set upang manatilihing walang talo sa torneo.

Ang 11 beses namang kampeon sa UAAP na La Salle ay umasa kina Thea Allison Gagate at Alleiah Malaluan upang ibangon ang Lady Spikersnkontra Adamson University (AdU) Lady Falcons, 25-16, 18-25, 25-23, 22-25, 15-8 tungo rin sa pagtapak sa finale. (Lito Oredo)