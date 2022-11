Mga karerista napipisil si Money For Gabriel

TAMPOK na karera ngayong araw ang sasabakan ni Money For Gabriel na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Inaasahang hindi magiging madali na masilo ni Money For Gabriel ang panalo dahil mga dekalidad na batang kabayo din ang mga kasali tulad nina Agaron at May Ten.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association, (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce, puntirya ng connections ni Money For Gabriel ang added prize na P10,000.

May distansyang 1,400 metro, ang ibang kalahok ay sina Preethi, Bohemian, Brightside, Run Yumi Run, Nganga Bell at Laparoscopy.

Samantala, 11 karera ang ilalarga ngayong Linggo, lahat ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)