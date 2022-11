Martin hindi pinagsasawaan ng mga faney

Ipagdiriwang ni Martin Nievera ang kanyang 40th anniversary sa showbiz.

Sa totoo lang, walang idea si Marin na magiging singer sya.

Na-realize ni Martin na siya ay may future siya as a singer nang mapili siyang back-up ni Barry Manilow sa America, na mula sa 4,000 contestant sa California Talent Competition ay napili siya.

Ang ama niya na pamosong singer din na si Bert Nievera ang gusto talaga niyang sundan.

Nang umuwi sa Pilipinas ay agad siyang kinontrata ng Vicor Music noong 1982. Si Vehnee Saturno ang gumawa ng kantang ‘Be My Lady’ na unang pinarinig niya. ‘Yun na ang simula ng sunod-sunod na hit song ni Martin at agad namayagpag at sumikat through the years.

Nagkaroon siya ng iba’t ibang television shows. May mga pelikula rin siyang nagawa kasama ang dating asawang si Pops Fernandez.

Ang dami ring pinagdaanan ni Martin through the years. Pero hindi siya tumitigil magtrabaho kahit nagkaroon ng pandemic. Wala siyang ginawa kundi bumiyahe para lang tuparin ang mga show na kinokontrata siya. Hindi siya pinagsasawaan ng mga audience na sumusubaybay sa kanya.

Kaya sa Concert niya na M4M na idadaos sa Nov 19, sa The Theatre, Solaire, through music ay ikukuwento niya ang journey niya as a singer.

At siyempre special guest niya ang musical director niyang si Louie Ocampo na magdidiwang din ng 45th year sa Philippine entertainment.

Jeric bet ng mga fan ni Bea

Dahil halos gabi na nang matapos ang presscon ng M4M ni Martin ay hindi na kami nakasunod sa pictorial ng alaga naming si Jeric Gonzales para sa kanyang Dermclinic Endorsement.

Nung umaga ay kinukulit kami ni Jeric na dalawin siya sa kanyang pictorial komo malapit sa venue ng presscon.

Happy kami sa aming alaga na sabay-sabay nang dumadating ang magagandang project para sa kanya.

Basta tutok lang sa career ay maabot mo ang pangarap mo.

Eh, ang gaganda pa ng mga eksena nila nina Bea Alonzo, Alden Richards sa ‘Start Up PH’.

At nakakatuwa na bet na bet si Jeric ng mga fan ni Bea, ha! Bagay nga raw si Jeric sa idolo nila.