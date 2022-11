Kyline ‘di matanggap pagkamatay ng lolo, lola

Naging bukas si Kyline Alcantara sa pinagdaanan niyang matinding kalungkutan noong pumanaw ang kanyang lolo’t lola noong kasagsagan ng pandemya.

Sobrang mahal ni Kyline ang kanyang lolo’t lola kaya minsan daw niyang kinuwestiyon kung bakit sino pa raw yung sobra mong mahal ang siyang unang kinukuha ni Lord.

“Si Papa Ben kasi nung namatay siya, biglaan lang. Nagkaroon siya ng heart attack tapos nagte-taping ako noon ng ‘Bilangin ang Bituin sa Langit.’ Nag-pandemic umuwi kami sa Bicol for three months and then bumalik kami sa Manila para mag-work ako para sa show kasi ‘yun ‘yung time na puwede na mag-taping pero lock in.

“Habang nagpe-prepare ako for the lock in, Papa Ben died. It’s very sudden sa’kin kasi hindi sinasabi ni Mama na lagi na daw pumupunta ng hospital si Papa Ben kasi ayaw niyang ma-distract ako.”

“It was really hard because hindi na ako puwedeng bumalik ulit sa Bicol. ‘Yun ‘yung pinakamahirap kasi last time ko siya nakita months ago na.

“So nagte-taping kami, ang sakit kasi lahat sila nandun. Nandun sila sa funeral. Prior to that lagi ko sila ka-facetime inaasikaso ko ‘yung flower arrangements ni Papa Ben, ‘yung burol niya, and lagi ko din pinapasaya si Big Mama kasi of course namatay ‘yung love of her life.

“Tapos nung taping na, libing na ni Papa Ben, ‘yun ‘yung naka-facetime I was crying on my own habang nasa facetime. ‘Yung pumapasok lang sa isip ko nun how I wish, like I would do anything para makita si Papa Ben for the very last time.

“So that was really-really hard and after that kailangan ko ulit mag-switch to work mode. Siyempre nasa taping kami and ayoko naman maging cause of delay ako,” kuwento ni Kyline.

Pagkaraan naman ng ilang buwan, ang lola ni Kyline na si Big Mama ang sumunod na pumanaw.

“Nung time na nangyayari lahat ng ‘yun, nung si mama nakikita ko sa floor, nasabi na sa’kin ‘yung balita, siguro dahilan din ‘to na parang ever since bata pa ako artista na ako, nag-aantay ako ng cut.

“Nakikita ko si mama tapos nag-aantay ako ng ‘cut’ from a director kasi hindi din ako makapaniwala. Even though accepted ko na siya pero parang siyempre you don’t want to lose someone that you really really love.”