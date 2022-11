King Caralipio binalikat Knights kontra Generals

BINALIKAT ni King Caralipio ang Letran Knights kontra Emilio Aguinaldo College (EAC) Generaps 84-77 sa pagpapatuloy ng sagupaan sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball eliminations sa Filoil EcoOil Center sa San Juan City, Sabado.

Naghulog ng 12 sa kanyang 16 puntos sa huling yugto si Caralipio upang ibigay sa Letran ang 12-3 rekord para sa tiket ng Final Four ng nasabing torneo.

Ibinuhos ni Caralipio ang huling limang puntos para sa mga nagdedepensang kampeon at salagin ang tangkang paghahabol ng kulelat na Generals.

Umayuda naman si Kurt Reyson ng 14 puntos at limang assists nang gumamit ang Letran ng malakas na 24-puntos na pasabog sa ikaapat na quarter.

Naasahan din ng Letran si Fran Yu na may 10 puntos, limang assists, limang steals, at tatlong rebounds habang nagdagdag si Louie Sangalang ng 10 puntos, apat na rebounds, dalawang assists at dalawang blocks.

Ito ay isa pang mabigat na kabiguan para sa EAC, na nagbigay ng takot sa Letran at humawak pa ng 63-60 lead patungo sa payoff period. (Annie Abad)