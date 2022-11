Gasolina, kerosene may higit 1 taas presyo, diesel nakabitin

Inaasahan na naman ang muling pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa sa susunod na linggo.

Sa kerosene, maaaring umangat sa P1.50 kada litro mula sa P1.30. Sa gasolina naman ay inaasahan na papalo sa P1 kada litro mula sa P0.75.

Habang may maliit na rollback o maari naman walang paggalaw sa presyo ng diesel.

Ito na ang pangalawang sunod na linggo na magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng kerosene at gasolina.

“May nakikita po tayong mataas po ang indikasyon na may increase tayo sa gasoline at kerosene, sa diesel, may tsansa po na maliit na rollback or probably walang galaw. Iyan po ang a­king estimate lamang, maghihintay po tayo ng actual announcement. Ayaw po natin ma-influence ‘yong magiging figure na ilalabas ng mga oil companies,” pahayag ni Atty. Rino Abad, director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.

Samantala, hindi naman maipaliwanag ni Abad kung ano ang nangyari sa presyo ng diesel dahil una nilang inasahan ang pagkakaroon sa pagtaas sa presyo nito batay sa apat na araw na training.

“Mahirap po ipaliwanag, ‘yong fundamentals po ngayon bakit mayroong nangyaring kakaiba kay diesel pero ang fundamentals po ngayon, ngayong buwan po ‘yong hinihintay na actual production cut ng OPEC+, kaya sa tingin namin talaga ay dapat may pressure towards inclination to an increase,” paliwanag pa ni Abad. (Betchai Julian/Carl Santiago)