Foul play sinisilip sa 160 namatay na preso ng Bilibid

Ininspeksyon ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa Eastern Funeral Services sa Muntinlupa City ang nakaimbak na mahigit 100 bangkay ng mga namatay na preso mula sa New Bilibid Prison (NBP).

Sa isang panayam sa media, sinabi ni Fortun na 50 katawan lamang ang “angkop para sa pagsusuri,” habang ang iba ay “mummified.”

Mayroon pa ring 166 na mga labi ng tao na hindi na-claim sa punerarya.

“I saw about 50 remains na medyo maganda-ganda pa in terms of nandiyan ‘yong pinaka-recent na namatay and kahit papano mukhang suitable for examination. Only 50. Pinakita sa akin around 120 plus daw as described earlier, ‘mummified remains.’ Tuyot, tuyot na. And I doubt if we could still see someting there,” ani Fortun.

Nang makita ang kalagayan ng mga labi, sinabi ni Fortun na marami pang dapat ayusin sa sistema para sa dignidad ng mga patay.

“Kawawa ‘yong patay. Come on, give them dignity in them. Maraming puwedeng pag-aralan dito. Kasi ang tanong ko, ba’t namamatay ang mga preso? Ang dami? Compared to other institutions, hindi maganda itong record na ito,” ani Fortun.

Sinabi ni Fortun na maaaring magsimula ang autopsy sa susunod na linggo at ang pagsusuri sa lahat ng 50 bangkay ay maaaring tumagal ng isang buwan, marahil sa Philippine General Hospital.

Batay sa listahan mula sa Bureau of Corrections, karamihan sa mga preso ay namatay dahil umano sa acute myocardial infarction o heart attack, pneumonia at cardiorespiratory arrest o ang biglaang pagkawala ng paghinga at paggana ng puso.

Ang iba ay namatay dahil sa umano’y cardiovascular accident habang ang isang preso ay binawi umano ang sari­ling buhay.

Hindi isinasantabi ni Fortun ang posibilidad na may foul play sa ilang pagkamatay.

“‘Pag ang tao, kinulong mo, hindi expected ‘yan na mamamatay siya sa preso, lalo pa ‘yong mga bata,” pahayag nito. (Betchai Julian)