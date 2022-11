Face mask sa misa inobliga ng simbahan

Patuloy na ipatutupad ng Archdiocese of Manila ang pagsout ng face mask sa loob ng mga simbahan.

Base sa pinirmahang Circular 2022-85 ni Fr. Carmelo Arada Jr. na may petsang November 8, inaabisuhan ng archdiocese ang mga monsignori at pari na patuloy na ipatupad ang pagsusuot ng face mask sa mga dumadalo sa misa at sa iba pang aktibidad sa loob ng simbahan.

“The Archdiocesan Liturgical Commission and the Ministry on Health Care of the Archdiocese of Manila request that we continue to encourage our parishioners to wear face masks in our churches during liturgical celebrations and other gatherings in compassionate regard to the elderly and the vulnerable,” ayon sa circular.

Saklaw ng Archdiocese of Manila ang mga lungsod ng Manila, Makati, San Juan, Mandaluyong at Pasay.

Inilabas ang circular kasunod ng pagluluwag ng gobyerno sa face mask.