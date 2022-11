Diskarte ni Domingo Mission Villato

Sa edad na anim na taon ay madiskarte na ang isang Domingo Mission Villato o mas kilala sa tawag na Jun na ipinanganak at lumaki sa San Andres, Quezon Province. Pangalawa sa panganay ng apat sa magkakapatid na ang ama ay isang karpintero at isang maybahay naman ang kanyang ina. Nakagisnan ni Jun ang hirap ng buhay kaya naman sa murang edad ay nakakitaan na ito ng responsibilidad upang makatulong sa kanyang pamilya.

Napadpad ang pamilya ni Doms sa Maynila sa South Caloocan noong siya ay anim na taon pa lamang. At pagkatapos ng dalawang taon ay lumipat na naman sila sa North Caloocan Bagong Silang. Sila ay ginawang caretaker ng lupain ng pinsan buo ng kanyang ina at doon na nga sila pumisan.

Sa murang edad ay nakita na ni Jun ang kahirapan ng kanyang pamilya andoon yung lagi sila nanghihingi ng kanin na bahaw o tirang kanin sa kapitbahay at magdildil ng asin. Kaya naman kung anu-ano nalang na trabaho at raket ang pinapasok niya. Naging breadwinner na siya ng kanyang pamilya. Nagtrabaho bilang houseboy at nagtrabaho rin sa maisan. At dahil siya na nga ang inaasahan ng kanyang pamilya ay napilitan na itong tumigil sa pag aaral para mag trabaho na ng lubusan. May kumuha sa kanya na may pwesto sa Novaliches Bayan kamotehan upang mag trabaho at dahil dito ay muli nakapag- aral siya at nag working student . Papasok ng gabi hanggang madaling araw sa trabaho. At papasok ng eskwelahan sa umaga na buma biyahe pa mula Novaliches bayan hanggang Bagong Silang. Ganoon na umikot ang kanyang buhay sa kamotehan sa Novaliches Bayan. Minsan ay nakita siya ng kanyang tiyahin at inalok na mag trabaho sa kanya sa bakery. Nagdesisyon siyang lumipat para maglako ng pandesal. Halos isang taon din siyang nagtrabaho dito. Pagkatapos ng isang taon at inalok na na naman siya ng kanyang tiyahin na pinsan buo ng kanyang ama para maging tagaluto sa karinderya sa South Caloocan, Dagat-Dagatan. Ngunit hindi rin nagtagal dahil nagsara din ito. Nagtrabaho naman siya sa TAY ĂN GROCERY na isang Chinese Grocery sa Divisoria na pag-aari din ng kamag-anak nila. Halos ang mga nagtatrabaho din dito ay silang magkakamag anak. Hindi niya akalain na ang may ari na si Meliza Casas Sucgang ay pinsan pala niya. Nag simula siya sa pagiging tindero, naging repacker ng mga produkto, naging utosan at kalaunan ay naging sekretaryo. Dahil sa pagiging madiskarte, masipag, matiyaga, mapagkakatiwalaan at matalino ay mabilis na napromote bilang Operations Manager. Kahit paano ay naging maayos ang kanilang pamumuhay sa tulong niya sa kanyang pamilya. Ngunit isang pagsubok naman ang dumating sa kanilang pamilya ng mamatay ang kanyang ina. Nag asawang muli ang kanyang Ama at nagkaroon pa ng apat na anak na sinusuportahan pa niya. Dumaan pa sila sa marami pang pagsubok. Isa na dito ang mamatay naman ang kanyang Ama sa heatstroke habang ito ay nagtatrabaho. Dito ay halos panghinaan na siya ng loob dahil wala na siyang paghugutan ng inspirasyon at lakas ng loob para lumaban sa hamon ng buhay. Ito ang dahilan para mamahinga muna sandali sa pagtatrabaho para makapag isip isip ng magiging hakbang niya para bumangon muli sa pag harap sa hamon ng buhay.

Hanggang isang araw ay dinala siya ng kanyang paglalakbay sa Las Piñas City para magtrabaho sa isang trading company bilang operation manager. Ngunit hindi siya nagtagal dahil ang isip niya ay hindi siya lalago dito.

September, 2017 ay nagpasya siyang pasukin ang Networking sa MLM Company Frontrow. Dito ay pinamalas niya ang kanyang husay sa larangan ng sales. Nahasa lalo ang kanyang galing sa pagbebenta ng mga supplements at beauty products. Dito nagsimulang naging maayos ang kanyang buhay. Dalawang taon lang ang tinagal niya dahil sumapit ang pandemya at nawalan ng trabaho kaya naman nagpasya na muling bumalik sa dating pinagtatrabahuhang grocery. Dahil sa kasagsagan ng paglaganap ng virus ay hindi nakalusot at nagkaroon din siya nito at dalawang beses pa. Sanhi ito para umalis sa pinagtatrabahuhan. Kaya naman nagtayo na lang siya ng sariling tindahan at nag online business ngunit hindi din nagtagal.

Taong 2021 pinasok siya ng kanyang kaibigan sa isang isang trading company bilang operations Manager sa Quezon City. Makalipas ng isang taon ay umalis muli. Sa pag- alis niya ay may bagong opportunity na kumatok muli sa kanya ang Direct Selling Products. Kaya naman sinungaban nya ito dahil sa pakiramdam iIya ay dito siya lalago. Dahil alam nya madami pa syang matutunan. May positibo syang nararamdaman. Dahil pakiramdam niya na dito magbabago ang kanyang buhay at pamumuhay.

Ang CALA Cosmetics Internationals . Dito madami syang natutunan. Tumaas pa lalo ang kanyang self confidence.

Madami syang nakikilalang malalaking tao or high profile. May nakakasalamuha syang mga bigatin at kilalang mga tao.

At ang lahat ay nagbago sa kanya pati personalidad.

Sa tulong na din ng kanyang mabuting amo na si Madam Leslie Ann Casas Uy. Ang CEO/Founder ng Cala Cosmetics International.

Anong natutunan natin kay Jun o Doms sa kanyang buhay?

Dahil sa pagiging madiskarte sa murang idad ay natutong humarap at lumaban sa buhay. Hindi tumitigil hanggat hindi maabot ang pangarap.

Kaya naman may karapatan si Jun o Doms na Pasikatin Natin para magbigay inspirasyon sa mga katulad ng pinagdaanan niya sa buhay. Yung mga taong nawawalan na ng Pag-asa dahil sa mga pagsubok. Basahin ninyo ang kuwento ni Jun o Doms para magbigay pag asa.

Ayon kay Jun o Doms na laging tandaan, anuman ang marating mo sa buhay,

“Paa sa Lupa. Mata sa Langit”

Ibig sabihin ay matutong tumawag sa Diyos ano mang oras dahil handa ang Diyos tumugon sa mga tumatawag sa Kanya.