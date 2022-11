DepEd-Western Visayas inalerto mga iskul sa gastro outbreak

Inalerto ng Department of Education (DepEd) ang 21 school division sa Western Visayas na iwasan munang uminom ng tubig mula sa mga gripo ng paaralan upang masigurong ligtas at makaiwas sa anumang sakit ang mga guro at mag-aaral.

Ayon kay DepEd Region 6 Director Ramir Uytico, kailangang i-check ang pinagmumulan ng tubig ng mga paaralan gayundin ang mga tangke at gripo para malaman kung marumi na at kinakailangan nang palitan.

Ginawa ang nasabing hakbang kasunod ng pagkalason diumano ng 15 estudyante at apat na guro habang isang mag-aaral ang nasawi matapos uminom ng buko pandan juice sa Iloilo City.

Samantala, sa inisyal na report na natanggap ni Iloilo Schools Division superintendent Ma. Lus de Los Reyes mula sa provincial health office, nalaman na kontaminado umano ng amoeba ang yelo na ginamit sa buko pandan juice.

“Results showed that it was not poisoning but amoeba. All of them positive of amoeba,” ani Delos Reyes.

Nilinaw naman ni Iloilo City Schools Division Superintendent Novelyn M. Vilchez na nakaranas lamang ang mga biktima ng acute gastroenteritis.

Sinabi pa ni Vilchez na obligahin ang lahat ng mga estudyante at school personnel na magbaon na lamang ng sarili nilang tubig o anumang inumin at puwede rin bumili ng bottled water para matiyak na ligtas sila at gamitin na lamang ang tubig mula sa gripo ng paaralan bilang panglinis at panghugas ng kamay. (Vick Aquino)