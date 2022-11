Daniel pamatay sa kilig marriage proposal kay Kathryn

Wala talagang kupas ang KathNiel. Ang isang mall na dati-rati ay hindi masyadong tinatao, o dinadayo ng marami, na kahit bago pa lang, biglang-bigla, tila naging isang palengke, o park, o pasyalan, dahil sa sangkatutak na mga tao.

Grabe ang pagsugod ng mga tagahanga nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, sa mall sa Manila Bay, dahil mula 1st floor, hanggang 5th floor, talagang napakaraming tao.

Puro sigawan, palakpakan nga ang maririnig mo. Sabi nga, parang wala nang pandemya, ha! Hindi na nila alintana ang Covid-19, dahil siksikan talaga ang mga fan, masilayan lang ang kanilang mga idolo.

Anyway, matindi at pamatay sa kilig, na may kasamang iyakan, din ang naganap sa ‘2 Good 2 Be True’ finale dahil sa marriage proposal ng mga karakter nina Kathryn at Daniel.

Pero siyempre, lungkot dahil hindi na nila mapapanood ang teleserye na muling bumuhay sa kanilang dugo, o nagbalik sa interest nila na manood ulit ng telebisyon.

Sabi nga nila, sobrang kilig, at sobrang satisfying, at ang ganda ng ending, ha! Mahirap nga raw makalimutan ang finale ng teleserye ng KathNiel na may singsing na si Kathryn na suot na mula kay Daniel.

At siyempre, wish nila na ganun din ang mangyari sa tunay na buhay kina Kathryn at Daniel.

Ang love story nga nina Eloy, Ali ang nagpa-realize sa marami na sa isang relasyon, para tumibay, kailangan ay tanggapin ang lahat-lahat, kung ano, kung sino ang mahal mo.

Hindi nga dapat pinipilit na magbago ang isang tao, at hayaan siyang magbago para sa sarili niya, para mas magkaroon siya ng puso na mapagmahal.

At siyempre, dapat din sa isang pagmamahalan ay hayaang umagwa ang ka-partner mo, na hindi mo sya dapat pigilan sa kung ano ang gusto niyang mangyari. (Rb Sermino)