Arvin Tolentino nasa alapaap sa bagong PBA career-high

ITINALA ni Arvin Tolentino ang career-high 31 puntos kasama ang 2 rebounds, upang bitbitin ang NorthPort Batang Pier sa tuluyang pagpapatalsik sa Terrafirma Dyip, 91-85, sa eliminasyon ng 2022 PBA Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Antipolo, Sabado.

Nagtala din si Tolentino ng dagdag na 2 assists, 3 steals at 1 block para sa Batang Pier na nakolekta ang ikalawa nitong sunod na panalo tungo sa kabuuang 5-5 panalo-talong kartada na nagbalik sa koponan tungo sa huling apat na silya sa quarterfinals.

“Ginawa ko lang po ang kaya ko na maibigay sa team,” sabi ni Tolentino na may 5-of-10 sa tres at 8-of-9 sa free-throws para sa Batang Pier.

Sinandigan din ng Batang Pier ang Gilas member na si Will Navarro na ibinigay ang abante sa NorthPort 82-81 bago nagawang agawin ni Robert Bolick ang bola sa huling 38 segundo upang siguruhin ang panalo.

Tumulong si Navarro sa 12 puntos, 7 rebounds at 1 assist, habang may 12 puntos, 7 rebounds, 10 assists at 1 steal si Bolick.

Nahulog naman ang Terrafirma sa ikasiyam na sunod na pagkatalo at kabuuang 25 simula sa nakalipas na torneo. (Lito Oredo)