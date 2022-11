Anne, Erwan nag-honeymoon sa isla

Uso na naman ang mga anniversary celebration ngayon.

Dinaan ni Amy Perez ang pagbati sa kanyang asawa sa Instagram, sa kanilang 16th wedding anniversary, kung saan nagposte siya ng mga video, photo nila ni Carlo Castillo.

“8 years married, 16 years together. Everyday I thank the Lord for you. Happy Anniversary babe @carlocastillo_09,” sabi ni Amy.

Hindi naman pinalampas nina Anne Curtiz, Erwan Heussaff ang mag-celebrate rin ng kanilang 5th wedding anniversary sa isang beach island.

Dumalo nga si Anne sa Louis Vuitton Christmas event. At wala pang isang araw ay nagparamdam si Anne sa IG at nag-upload ng larawan nila ni Erwan na karga-karga ang kanilang anak na si Dahlia.

Makikitang nasa isang white sand exclusive beach island ang buong pamilya ni Anne. Kahit may trabaho, mas pinili ni Anne na magkaroon ng bonding time sa asawa at sa kanilang anak para namnamin ang matibay na pagsasama nilang dalawa bilang mag-asawa.

Nagsilibing honeymoon na rin nila ‘yon. Hahahaha!

META: Ikinasal sa New Zealand sina Anne at Erwan noong 2017. Lumipad pa ang kani-kanilang mga bisita mula sa Pinas, Australia, US, Canada at iba pang panig ng mundo para lang saksihan ang kanilang wedding.

Dahil sa sex scandal: Libro ni Maricar biglang bumenta

May midas-touch talaga si Toni Gonzaga at halos lahat ng mga sumasalang sa interview niya sa kanyang YouTube channel ay nagwawagi?

Matapos mag-viral ang tell-all interview niya kay Maricar Reyes-Poon kaugnay sa isinulat nitong libro, namumroblema ngayon ang drama actress sa estado ng re-printing ng kanyang aklat.

Sa panayam ni Toni, napag-usapan ang tungkol sa sex video scandal ni Maricar na kumalat sa internet noong 2009.

Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob ang huli na pag-usapan ito matapos ang 13 taon.

Kung dati sumikat ng todo si Maricar dahil sa scandal, ngayon naman ang muling nagkaroon ng interes ang publiko sa kanyang kuwento.

Nagbahagi ng kanyang hindi makapaniwalang outcome ng sariling libro si Maricar. Ayon sa kanyang Instagaram post, sold out ang libro at inaayos na ang pagre-print ng mga ito sa hindi niya sinabing date.

Sabi ni Maricar, “Mukha lang akong kalmado dito. Pero nagkakadarapa kami trying to find a way to print more books faster. Super touched by your overwhelming support and interest in my book. I will update again soon! Patience.”

Kung noon pandidiri at kastigo ang natatanggap ni Maricar sa sex scandal, ngayon naman puro pasasalamat ang natatanggap niya.

May hatid na tulong sa pinagdaanang anxiety at mental health ang nakakabasa ng libro.