2 bagitong tulak swak sa buy-bust

Timbog ang dalawang bagitong tulak diumano ng ilegal na droga matapos kumagat sa ikinasang buy-bust operation ng kapulisan sa Navotas City nitong Sabado ng hatinggabi.

Kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek na sina Crisanto Dela Cruz, 57, residente ng Barangay Kaunlaran sa Navotas, at Michael Co, 55, naninirahan sa Tondo, Maynila.

Nasamsam sa kanila ang 23 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nasa P149,000 ang halaga, P500 marked money na ginamit sa buy-bust, at isang motorsiklo.

Sa ulat ng Station Drug Enforcement Unit ng Navotas Police, dakong alas-12:30 ng hatinggabi nang ikasa ang buy-bust operation sa kahabaan ng Daang Bukid Street sa Barangay North Bay Boulevard South.

Nagkunwaring buyer ng droga ang isang pulis at umiskor ng P500 halaga ng shabu sa dalawang suspek. Nagsilbi namang back-up niya ang isa pang pulis.

Saktong nag-abutan ng droga nang dakmain ang mga suspek at binitbit sa presinto. (Orly Barcala)