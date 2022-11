Vietnam bilib sa diskarte ng `Pinas vs COVID

Pinuri ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa epektibong pagtugon sa COVID-19 pandemic at sa mabilis na pagbangon ng ekonomiya.

Sa bilateral meeting nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Chinh, personal na ipinaabot nito ang pagbati dahil sa magandang performance aniya ng Pilipinas at pagkilala sa mabilis na paglago ng ekonomiya kumpara sa ibang mga bansa sa Asya.

“I wish to send my congratulations to the people of the Philippines for containing the COVID-19 pandemic and sustaining a high growth rate of GDP,” pahayag ni Chinh.

Sa pulong ng dalawang lider, inihayag ni Chinh ang interes na makipagtulungan sa Pilipinas upang matugunan ang maritime issues, partikular ang ilegal na pangingisda at pagbalanse sa kalakalan.

Tinalakay din ng dalawang lider ang isyu sa South China Sea kung saan parehong claimant ang Pilipinas at China at nagkaisang dapat mayroong mga bagong pamamaraan upang masunod ang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea.

Nauna rito, ipinagmalaki ni Pangulong Marcos sa mga negosyante sa Cambodia ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng taon na isa aniya sa pinakamataas sa Asya. (Aileen Taliping/Prince Golez)