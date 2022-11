SoKor binati ng Pinas sa `Asean Plus 3’

MALUGOD na binati at pinasalamatan ni Civil Service Commission (CSC) Chairperson Karlo Nograles ang Republic of Korea bilang siyang host country sa kanyang pagdalo sa idinaos na 2022 ASEAN Conference on Civil Service Matters Plus Three (ACCSM+3) International Conference on Human Resource Management in the Public Sector, sa Sejong Convention Center kamakailan.

Personal na ipinaabot ni Nograles ang kanyang pagbati kay Minister Kim Seung Ho at sa Ministry of Personnel Management ng Republic of Korea dahil sa matagumpay na pagho-host nito sa nasabing pagpupulong ng ASEAN civil service ministers at heads, kung saan nakasama rin ang kanilang counterparts mula sa China at Japan.

Ayon kay Nograles, ang 2022 ACCSM+3 conference ay nagsilbing daan para sa pagkuha at pamamahagi ng iba’t-ibang kaalaman tungkol sa makabagong aspeto ng human resource administration and reforms.

Ipinunto rin ng CSC Chairperson ang kahalagahan ng ASEAN cooperation sa pagsusulong ng personnel administration sa Pilipinas at sa rehiyon lalo’t ang buong mundo ay patungo sa regular na pamumuhay sa ilalim ng tinatawag na “new normal” dala ng nararanasan pa ring COVID-19 pandemic.

Sinabi pa ni Nograles na ngayong patuloy ang pagharap ng mga bansa sa iba’t-ibang mga hamon, malaking kagaanan na mabatid at maramdaman ang malakas na pagtutulungan ng bawat isa, lalo na sa kahandaan ng bawat isa na ibahagi ang kanilang karanasan, naging best practices o mahusay at makabagong gawi at panuntunan sa larangan ng human resources management para sa mas epektibong public service o civil service.

Bukod sa ASEAN plus 3; na Japan, China at South Korean, civil service ministers at heads, dumalo rin sa Sejong conference na ito ang mga senior official ng King’s College of London, Australian Public Service Commission, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), at ng United Nations Development Programme.