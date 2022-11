Remulla lumayas ka sa DOJ – Bantag

Pinagbibitiw ni suspendidong Bureau of Corrections (BuCor) chief Gerald Bantag si Department of Justice (DOJ) Secretary Jesus Crispin Remulla.

“Step down, Mr. Secretary, wala na kayong credibility,” pahayag ni Bantag sa SMNI News nitong Biyernes.

Inakusahan ni Bantag si Remulla ng paggamit diumano sa kaso ng pagpatay sa brodkaster na si Percival `Percy Lapid’ Mabasa upang matabunan aniya ang kaso ng kanyang anak na may kinalaman sa ilegal na droga.

“As Secretary of Justice, kapag na-involve `yung anak mo, dapat step down ka,” giit ni Bantag.

Matatandaang dinakip ang anak ni Remulla matapos umanong mag-angkat ng milyong halaga ng kush o high-grade marijuana.

Si Bantag naman ay kabilang sa itinuturong mastermind sa pagpatay kay Mabasa.

Samantala, nilinaw ni Bantag na hindi naman umano niya kinakalaban ang gobyerno.

Kaugnay ito sa kanyang naging pahayag na “lalaban ako sa gobyernong ito”.

“I will take this opportunity din to correct, itama ko `yung nakaraan dahil out of frustration ko sabi ko `lalaban ako sa gobyernong ito’. Kalokohan `yun. Sino ba naman ako para lumaban sa gobyerno,” pahayag ni Bantag.

“Maliit ako… kakagat oo pero hindi sa gobyerno… sa mga sindikato,” dagdag niya.

Wala pang pahayag ang kampo ni Secretary Remulla ukol sa mga sinabi ni Bantag. (Issa Santiago/Juliet de Loza-Cudia)