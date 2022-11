PBBM kabado sa sirit-presyo ng mga bilihin

Umuusad na ang ekonomiya at magandang balita ito para sa lahat ng Pilipino, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na makapagtala ang bansa ng 7.6% na paglago ng gross domestic product (GDP).

Naniniwala ang pangulo na nasa tamang direksiyon ang kanyang administrasyon partikular sa mga pinaiiral na polisiya at desisyon para mapatakbo ng maayos ang gobyerno.

Gayunman, nagpahayag pa rin ng pagkabahala ang pangulo dahil sa mataas na inflation ng bansa o ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.

“What we have to deal with again (are) the shocks that are coming from abroad,” sabi ng pangulo na kasalukuyang nasa Phnom Penh, Cambodia para sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit.

Ang kailangan lamang aniyang tutukan ay ang inflation rate dahil ito ang nakakaapekto sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya hindi aniya tumitigil ang kanyang administrasyon sa paghahanap ng mga paraan upang hindi masyadong maramdaman ng mamamayan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin.

“We are very conscious of the inflation rate because this reflects the cost of living of ordinary people so that is still a great concern to us,” wika ng pangulo. (Aileen Taliping/Prince Golez)