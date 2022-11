PBBM biyaheng China sa January 2023

Nakatakdang bumiyahe sa China sa bagong taon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Kinumpirma ni Office of the Press Secretary (OPS) officer-in-charge Cheloy Garafil na tinanggap ng pangulo ang imbitasyon sa kanya ni Chinese President Xi Jinping na bumisita sa China.

“President Ferdinand R. Marcos Jr. has accepted the invitation of President Xi Jinping and the People’s Republic of China to visit China on a State Visit on January 3 to 5/6,” pahayag ng tanggapan ni Garafil kahapon.

Hinihintay naman ng Malacañang ang pagkumpirma ng pamahalaan ng China sa nasabing schedule ng state visit ni Pangulong Marcos. (Aileen Taliping/Prince Golez)