Panonood ng TV naputol sa pagnanakaw ng kable

Malaking perwisyo ang dala ng laganap at talamak na pagpuputol at pagnanakaw ng kable sa bansa na madalas na dahilan bakit nawawalan ng internet o cable TV service.

Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroong internet o CableTV connection ang bawat pamilya para makasagap ng balita at impormasyon lalo na’t maraming bagyo ang dumadaan sa bansa.

Apektado ng pagnanakaw at pagpuputol ng mga kable ang panonood ng palabas sa internet o cable TV. Naiinis at nabibitin ang mga manonood sa mga nakakakilig at mga exciting na eksena sa mga teleserye gabi-gabi o makapag-relax tuwing tanghali sa panonood ng masasayang palabas.

Kapag may pagpuputol at pagnanakaw ng kable sa isang lugar, maapektuhan hindi lamang isang bahay kung hindi ang buong barangay nito. Kung kaya’t pinaigting ng SkyCable at ibang telco partners ang ‘Oplan Kontra Putol’ upang sugpuin ang ilegal na pagnanakaw at pagpuputol ng kanilang mga kable.

Mayroong higit 472 na insidente ang nai-report ngayong taon sa NCR at Central Visayas. Kaya naman hinihikayat ang lahat na ireport ang mga kaso ng illegal cable cutting activities sa inyong lokal na pulisya at barangay. Maaari ring magreport sa SKY sa pamamagitan ng form na makikita sa www.mysky.com.ph/kontraputol.

Samantala para sa SKY subscribers, maaari namang makipag-ugnayan sa SKY Security Hotline +63 2 34499111 (para sa mabilis na pagtugon, maaari itong gamitin para sa mga report sa loob ng Metro Manila, Rizal, Bulacan, Cavite at Laguna) o sa SKY 24/7 messaging platform na si KYLA sa Viber (mysky.com.ph/kylaofsky), Facebook Messenger (m.me/myskyupdates), o sa SKY’s official website (mysky.com.ph/message-us). (Don Sermino)