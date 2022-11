Nalasing na kolehiyala minanyak ng katoma

Naunsyami ang planong panghahalay ng isang binata sa kainumang kolehiyala nang biglang may umeksena habang niroromansa ang huli sa Navotas City, kahapon ng madaling araw.

Kinasuhan ng Violation of Acts of Lasciviousness si Jan Errol Belmonte, 19, ng Champaca Street, Barangay San Roque, ng nasabing lungsod.

Ayon sa ulat ng Womens and Children Protection Desk ng Navotas City Police Station, ala-una ng madaling araw, kainuman ng 19-anyos na biktima si Belmonte nang makaidlip ang kolehiyala habang nakaupo sa sofa sa dami ng nainom.

Dito ay pinaghahalikan siya, hinubaran at pinaghihipuan.

Aktong maghuhubad na at papatong si Belmonte sa walang malay na dalaga, biglang may kumatok at pumasok na kaanak ng biktima at nakita ang senaryo.

Agad ginising ang biktima at sinabi ang ginawa sa kanya dahilan para ipadampot ang suspek. (Orly Barcala)