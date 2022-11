‘Nakakainis na sobra!’ Liza kinamuhian dahil kay K-pop idol Henry Lau

Tama ka na Liza Soberano, ha!

Sumusobra ka na talaga!

Manahimik na gurl!

Ilan lan `yan sa mga mensahe ng mga fan, netizen kay Liza Soberano, dahil sa bago na namang niyang pasabog sa Instagram, na kung saan ay kasama lang naman niya ang K-pop idol na si Henry Lau.

Sino si Henry Lau?

Si Henry Lau ay mas kilala bilang Henry, na isang Chinese-

Canadian singer, dancer, composer.

Pinanganak siya sa Canada. At isa nga siya sa dalawang dinagdag na miyembro na sub-gruop ng Super Junior na Super Junior-M.

Si Henry ay talent ng Monster Entertainment.

At yes, si Henry ang sanhi kung bakit unti-unti ay nakakaramdam ng muhi ang mga fan kay Liza, ha! Imagine, halos lahat na raw yata ng mga paborito nilang K-pop singer ay nakakasama ni Liza.

At heto nga, si Henry naman ang ka-collab ni Liza sa TikTok.

“TikToks and fun conversations at casa @carlessph,” sabi lang ni Liza sa photo nila ni Henry.

Makikita rin ang photo nila sa mismong Instagram account ni Henry ang photo nila ni Liza.

At sa Instagram naman ng monster.entertainment ay makikita rin ang video nina Henry at Liza na ‘limbo challenge’ at tawanan nga sila nang tawanan. Grabe nga kung baliin ni Henry ang katawan niya, ha!

At heto pa ang ibang mensahe ng mga netizen kay Liza:

“Inggit na inggit na kao sa’yo Liza!” “Sumusobra ka na talaga, nakakainis ka.” “Jealous, I want to have a full conversation with Henry too.”

“Pleas lang Liza, dalhin mo si Henry sa Pilipinas.” “Lagi ka na lang hindi pumipila Liza. Imbyerna na ko sa’yo.” “How to be you po Liza?”

Well, iba na talaga si Liza. At siyempre, iba na kapag may manager kang James Reid, na aminin natin, may koneksiyon talaga sa malalaking personalidad/showbiz sa Korea, ha! (Rb Sermino)