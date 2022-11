Mark Kevin Gatlabayan wow sa Marikina chess

DINAIG ni Mark Kevin Gatlabayan si Tristan Jared Cervero sa third round pagkatapos ay umiskor pa ng 2.0 points sa last two rounds para magkampeon sa Class A-Expert category sa “Tatay Domeng Santos Invitational Rapid Chess Tournament” sa Marikina Riverside Gazeebo noong Linggo.

Pinulbos ni Gatlabayan sina Johnny Muring at Adrian Esteva sa earlier rounds, isinunod sina Cervero, sportswriter Joey Villar at Mark Louie Velasco para maging solo champion sa Class A- Expert sa malinis na 5 puntos.

Ang torneo ay bilang pagsaludo kay Tatay Domeng Santos, sa edad 94 ay pinakamatandang aktibong chess player sa Marikina, at sanctioned ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP). (Abante Sports)