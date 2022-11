Kuwentong tagumpay ni Beauty Guru Sydney Calderon

Hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang pagsugal sa negosyo ay hindi biro, bukod sa kailangan mong mag llaan ng oras upang pag -aralan itong mabuti, kinakailangan mo rin ng puhunan para makapagsimula ng iyong pangarap na pangkabuhayan.

Pero kakaiba ang kwentong tagumpay ng Beauty Guru na si Sydney Calderon dahil hindi lamang isa at hindi rin dalawa, kundi marami na ang naitayong negosyo ng nasabing negosyante. Mistulang nasa kapalaran na talaga ni Madam Sydney ang maging matagumpay sa bawa’t karerang kaniyang tatahakin.

Inspirasyon naman ito ‘di lang sa mga netizen maging sa mga chismosa nating kapitbahay, pero sino nga ba si Sydney Calderon at paano siya naging matagumpay sa beauty industry.

Tubong Davao City pero laking Maynila si Sydney at nag-aral sa isang University sa Paranaque City. Sa aming chikahan off-air na-ikwento sa akin ni Madam na hindi niya natapos ang pag-aaral at tinahak na agad ang pagbabanat ng buto para makatulong na rin sa kaniyang pamilya. Pero ayon kay Madam Sydney sadyang diskarte lang ang kaniyang naging puhunan para maging matagumpay sa buhay, pero paalala pa rin niya lalo na sa mga kabataan importante pa rin ang may pinag aralan kaya’t kung kaya nilang mag aral ay pilitin nilang makatapos para sa mas magandang kinabukasan.

Well going back to business bago pa man pinasok ni Madam Sydney ang industriya nang pag papaganda una muna niyang naging negosyo ang call center o BPO industry, pero dahil na rin sa hilig ni Sydney ang mag paganda, kaya’t sinimulan niya ang mag benta ng cosmetic products ngunit sa kasamaang palad biglang tumama ang pandemiya sa mundo kaya isa sa mga na apektuhan ay ang kaniyang negosyo.

Pero dahil risk taker si Sydney kahit pa panahon ng pandemya hindi siya natakot na magbukas muli ng negosyo at dito na nga ipinanganak ang ka una-unahang branch ng Savouge Aesthetics Center sa Olongapo City, Zambales sa lugar ng kaniyang partner na si Mark Luis Calderon.

Hindi pa na kontento dyan si Madam Sydney dahil matapos ang 3 buwan na pamamayagpag ng Savouge Aesthetics sa Olongapo ay agad-agad siyang nagbukas ng panibagong branch sa Paranaque City para sa mga cliente niyang mga taga Maynila, pero dahil unti-unti nang nakikilala sa social media ang nasabing clinic kaya’t maraming netizen ang nag re-request na sana ay mas mag expand pa siya.

Wish granted naman ito dahil ang kaniyang pinaka bagong bukas na clinic nitong naraang June 4 lamang sa Quezon City ay dinaluhan ng mga social media stars gaya nila Michelle Fox, Keith Talens at ang very controversial na si Unicorn.

Sa aming pag uusap ni Madam tinanong ko siya kung ano ang nag push sa kaniya to enter the beauty industry at ang kwento niya hilig daw talaga niya ang beauty enhancement at dahil nasa Olongapo siya together with her partner napapagod siya na bumyahe all the way to Manila para lang sa kaniyang beauty maintenance.

“Para convenient na rin sa akin at hindi na ko pumunta sa ibang clinic at dumating rin sa point na napapagod na ko magbiyahe so I talked to my doctor na gumagawa sakin, na what if doc I wanted to have my own clinic will you be my doctor? Okay lang ba sa inyo? Then they gave me a go signal kaya I grabbed the opportunity agad-agad” pahayag ni Sydney. (Ang sosyal ng hobby! Sana all! LOL!)

At habang lumalalim pa ang aking pang uusisa kay Madam Sydney tinanong ko na rin ito kung bakit siya nasa beauty industry ngayon at gaya ba ng ilang mga kilala sa nasabing industriya ay may back story din ba siya?

“Nakaka relate ako kay Dra. Vicky Belo kasi bago pa man ako naging babaehan iba talaga yung itsura ko dati and I don’t really have self-confidence kasi nga super pango yung ilong ko and dun nga pumasok yung na adik ako sa mga surgery kaya bumabalik ako sa mga doctors ko” saad nito.

Samantala kahit maraming branch na ang nabuksan ni Sydney hindi naman siya nahihirapan dahil sa full support niyang significant other na si Mark Luis at pag dating sa trabaho ay very hands on silang dalawa not just 100% but more than 200% silang nag tatrabaho para mapalago ang negosyo.

And speaking of love life 3 years and counting na ang kanilang relasyon kaya naman very happy si Sydney dahil successful ang business happy pa ang love life.

Bago matapos ang aming chikahan tinanong ko na rin ito sakaling mabigyan siya ng pagkakataon na pumili sa mga sikat ngayon kung sino ba ang gusto niyang maging isa sa mga Savouge Babies at ang nakakagulat na pahayag ni Madam Sydney.

“Actually mas gusto ko pa nga yung pumunta sa akin yung maraming aayusin kasi given na yung mga celebrities maayos na mukha, gusto ko challenging palagi kasi diba how can you promote your clinic kung magaganda na agad yung mga brand ambassadors” masayang pag tatapos naman nang aming chikahan.

Sa ngayon ang pinakabago nating dapat na abangan ay ang bagong clinic ng Savouge Aesthetic Center na bubuksan sa Clark Pampanga very soon kaya para sa marami pang update bisitahin lamang ang kanilang social media pages.