Kai Sotto nangalabaw, Gilas binawian Jordan

DOMINANTE si Kai Zachary Sotto at binawian ng Gilas Pilipinas ang Jordan, 74-66, sa FIBA World Cup Asian Qualifiers fifth window sa Amman, Biyernes ng madaling araw.

Kumolekta si Sotto ng 16 puntos mula sa 5-of-8 shooting kasahog ang 7 rebounds, 2 assists at 2 blocks para sa Gilas habang nagtala rin sina Bobby Ray Parks at CJ Perez ng double figures na 13 at 11 markers.

Ipinadama din ng kasalukuyang PBA MVP na si Scottie Thompson ang kanyang presensya sa pagpapamalas ng husay nito sa scoring, rebounding at passing na regular niyang ginagawa sa paglalaro para sa Barangay Ginebra sa pagkamada ng 8 puntos, 13 rebounds at walong assists.

Nakabawi ang Gilas sa nakasagupang Jordan sa kanilang unang pagkatalo sa home game noong Setyembre 2018.

Nilimitahan ng Nationals ang Jordan sa 10 puntos lamang sa ikatlong yugto, habang itinala nito ang 21 puntos upang tuluyang iwanan ang karibal.

Itinala ng Gilas ang kanilang pinakamalaking kalamangan sa 69-57, at hindi na lumingon pa.

Napaganda ng Gilas ang kabuuang kartada na 4-3 panalo-talo.

Sunod na makakasagupa ng Gilas sa Nobyembre 13 (hatinggabi Nobyembre 14 oras sa Maynila) ang Saudi Arabia, na kanilang natalo sa unang pagkikita noong Setyembre. (Lito Oredo)