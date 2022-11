Kabayo lang tumatanda! Paeng Nepomuceno petmalu pa rin sa bowling

MULING binigyan ni Philippine Sports Hall of Famer Paeng Nepomuceno ng karangalan ang bansa matapos maghari sa men’s singles 65-above category ng 16th Asian Senior Bowling Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Nakapagtala ng 1,264 pinfalls sa six games si 65-year-old Pinoy legend Nepomuceno upang sikwatin ang gold medal, naungusan ng six-time world champion sina Akira Nakada ng Japan (1,238) at Jin Headong ng Korea (1,223).

Nakakuha ng magandang linyada si Nepomuceno sa fifth game nang irehistro nito ang 248 pinfalls saka nilista ang 231 sa huling laro, sapat para tanghaling kampeon sa 57 bowlers na sumali.

Nakilala sa buong mundo ang Filipino bowling star nang magkampeon sa World Cup noong 1976, 1980, 1992 at 1996 at masama sa Guiness Book of Records.

Kampeon din si Nepomuceno sa World Invitational Tournament noong 1984 at World TenPin Masters noong 1999. (Elech Dawa)