Jimmy Butler, Heat tigasin sa overtime

SINIGURO ni Jimmy Butler na hindi makakawala sa Miami ang isa pang close game.

Pinaglaruan ni Butler ang triple-double sa 35 points, 10 rebounds, 8 assists, at naligtasan ng Heat ang Charlotte Hornets 117-112 sa overtime Huwebes ng gabi.

Nagsumite rin ng double-double na 18 points, 14 rebounds si Bam Adebayo, may pinagsamang 26 points off the bench sina Duncan Robinson at Gabe Vincent at 12 points din si Max Strus para sa Heat.

Umabante hanggang 12 sa fourth quarter ang Miami pero kinailangan pang umiskor ng 8 straight points ni Butler sa dulo ng regulation para makapuwersa ng extra session.

Umiskor ng 29 si Kelly Oubre Jr. sa Charlotte, humugot pa ng 22 kay Terry Rozier at 16 kay Jaden McDaniels.

Nawalan din ng saysay ang 13-point, 15-rebound performance game ni Mason Plumlee. (Vladi Eduate)