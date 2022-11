Jeric na-intimidate kay Jaclyn

Finally ay natutupad na ang mga pangarap ni Jeric Gonzales. After nga ng mga pinagdaanan niya, na ako man ay naapektuhan, pero hindi ako bumitiw sa kanya, bagkus ay sinuportahan ko at binigay ang tiwala sa kaya, kaya kita niyo naman at marami na ngang magagandang bagay ang naranasan ko kay Jeric.

First lead role ni Jeric ang ‘Broken Blooms’ na kasama pa ang mga award winning actor gaya nina Jaclyn Jose, Therese Malvar. Hindi pa man ito naipapalabas sa Pilipinas ay humakot na agad ng mga award bilang best actor, sa ibang bansa, tulad ng Harlem International Film Festival sa New York, Mokkho IFF at Tagore IFF mula sa India, Montellupo Florentino IFF from Italy.

Sa ‘Broken Blooms’ ay gumaganap si Jeric bilang physical therapy student, na maagang nag-asawa, nagkaanak.

Nataon na pandemic kaya hirap sa buhay. Naging jobless at pumasok na masahista para kumita.

Sabi ni Jeric, talagang ginalingan daw niya ang pag-arte at nagbunga naman. Kaya nagpapasalamat siya sa kanyang director na si Louie Ignacio, pati na sa producer, at siyempre kay Dennis Evangelista.

Si Jaclyn nga pala ang nanay ni Jeric sa movie. Kuwento niya ay na-intimidate siya at na-challenge sa mahusay na aktres, kaya ginawa niya ang lahat para mailabas ang nalalaman niya sa pag-arte.

Siyempre, pinaghubad din si Jeric sa movie. Pero, okey lang daw, dahil mas mahirap daw ang breakdown scene niya.

Anyway, kahit sa ‘Start Up PH’ ay marami na ang pumupuri kay Jeric.Nagpapasalamat siya kay Alden Richards na nagrekomenda sa kanya sa role bilang Dave sa ‘Start Up PH’.

Maski raw si Bea Alonzo ay aliw na aliw sa kanya at handa siyang tulungan para lalong umangat ang career niya.

Palabas na sa mga sinehan sa Dec. 14 ang ‘Broken Blooms’.

Siyanga pala, after ng presscon ay nag-attend naman siya ng store opening ng Urban Revivo, na pag-aari ni Ben Chan.

Nagkaroon ng mini fashion show sa activity center ng Glorietta. At bukod kay Jeric ay nakita ko rin sina Gabbi Garcia, Khalil Ramos, at pamilya ni Gary Estrada.

Masaya ang event, kaya congrats Sir Ben.