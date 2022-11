Isalba ang trabaho ng mga marinong Pilipino

Nitong nakaraang linggo ay naghain tayo ng resolusyon sa Senado na nananawagang i-angat ang kalidad ng training ng ating mga marino. Nagbanta kasi ang European Union (EU) na pagbabawalang makasampa ang tinatayang 50,000 Filipino seafarers dahil sa hindi pagsunod sa international standards pagdating sa training.

Hindi lang ito makakapinsala sa ekonomiya kundi pati na sa reputasyon ng Philippine maritime industry kung magpasya ang EU na hindi na kilalanin ang mga Certificate of Competencies (COCs) na hawak ng mga Filipino seafarer, at hindi sila pahintulutang ma-deploy sa mga barkong may bandila ng EU dahil sa non-compliance.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), malaki ang kontribusyon ng mga Filipino seafarers sa ekonomiya ng Pilipinas, na nag-remit ng nasa USD 6.54 Billion noong 2021. Isipin ninyo na nasa 400,000 ang bilang ng mga marino na pwedeng maapektuhan. At syempre may mga pamilyang umaasa sa kanila. Kung wala silang kita, wala ring panggastos ang kanilang mga pamillya.

Ang nakakalungkot pa, 2006 pa lang ay nasita na pala ng European Maritime Safety Agency (EMSA) ang maritime training sa bansa. Labing-anim na taon na tayong binibigyan ng warning. Nakalagay sa assessment na bigo ang Maritime Industry Authority (MARINA) at ang Commission on Higher Education (CHED) na siguraduhing pasok sa standards ng International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, o ng STCW Convention ang lokal na pagsasanay at assessment.

Dapat ipatawag ang MARINA at CHED sa Senado, para maaksyunan ang mga pangmatagalang repormang ito. Kailangan nilang ipakita sa Kongreso at sa taumbayan na gumagawa sila ng mga hakbang para malutas ang isyung ito. Kahit program design ng maritime courses ay hindi pa na-finalize ng CHED. Kailangan nating tuparin ang ating mga pangako sa ilalim ng STCW Convention. Makakatulong din ito na mapanatili ang katayuan sa IMO whitelist.

Maging wake up call sana ito na mabigyang prayoridad ang pagpasa sa Magna Carta of Seafarer, partikular ang mga probisyon sa pagsusulong ng de kalidad na pagsasanay at edukasyon na mura at abot-kaya.

Nitong kamakailang work trip, may mga nakasama akong mga marino papuntang Aberdeen at Montenegro na sang-ayon sa pagpasa ng Magna Carta of Seafarers bill. Iniinda nila ang ibinabayad nilang buwis sa ibang bansa dahil pakiramdam nila hindi nila napapakinabangan ang kinakaltas sa kanila. Dagdag pa ang sobra-sobrang ibinabayad para sa skills development na kailangan nila upang manatiling competitive at protektado.

Ang mga pangmatagalang reporma na ito ang susi sa seguridad sa trabaho at kakayahang makapagtrabaho ng ating mga marino. Hindi matatawaran ang kanilang sakripisyo at pagbubuwis ng buhay sa trabaho. Utang natin sa kanila ang makabagong pagsasanay na makapagliligtas ng kanilang buhay at buhay ng mga pasahero.