Darna tinanghal na primetime queen of the year

Patuloy ang matayog na lipad ni Darna matapos magwagi si Jane de Leon bilang “best actress” at “primetime queen of the year” ng Asia’s World Class Filipino Awards.

Nasungkit din niya ang “most outstanding female actress of the year” sa Asia’s Pinnacle Awards at ang “huwarang artista ng mga kabataan” sa Inding-Indie Excellence Awards.

At siyempre, patuloy rin ang pamamayagpag ng “Darna” sa iba’t ibang online platform.

Ayon sa post ng JRB Creative Production sa social media, top searched ang “Darna” sa Google Trends Philippines kumpara sa kalaban nitong mga palabas. Sa YouTube naman, humakot nang mahigit 10 milyon view ang “Darna” sa loob ng anim na magkakasunod na linggo at nasungkit din nito ang 15 milyon view sa nakalipas na dalawang linggo.

Parami nang parami rin ang kalaban ni Darna. Ang tanong ngayon…

Kayanin kaya ni Narda na balansehin ang responsibilidad bilang Darna at mabibigyan pansin pa ba ang pag-iibigan nila ni Brian? (Rb Sermino)