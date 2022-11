Charo, Janine, Maja, Alessandra, Kim bakbakan sa 5th EDDYS

Ni: Dondon Sermino

Limang dekalidad at mga pelikulang pinag-usapan noong nakaraang taon ang maglalaban-laban para sa 5th The EDDYS ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd).

Tiyak na magiging mahigpit na naman ang labanan para sa major awards ng ikalimang edisyon ng The EDDYS na magaganap sa darating na November 7 sa Metropolitan Theater o MET.

Bakbakan kung bakbakan para sa Best Film ang “Arisaka” (Ten17 Productions), “Big Night,” (IdeaFirst Company) “Dito at Doon”, (TBA Studios); “Kun Maupay Man It Panahon” (Black Sheep, Globe Studios, Dreamscape Entertainment), at “On The Job: The Missing 8” (Reality Entertainment).

Nominado naman sa kategoryang Best Director sina Erik Matti (On the Job: The Missing 8); Mikhail Red (Arisaka); Jun Lana (Big Night); Carlo Francis Manatad (Kun Maupay Man it Panahon); at JP Habac (Dito at Doon).

Maglalaban-laban naman sa pagka-Best Actress sina Janine Gutierrez (Dito at Doon); Kim Molina (Ang Babaeng Walang Pakiramdam); Maja Salvador (Arisaka); Charo Santos (Kun Maupay Man It Panahon); at Alessandra de Rosi (My Amanda).

Sino naman kaya ang tatanghaling pinakamagaling na aktor sa 5th The EDDYS mula sa mga nominadong sina John Arcilla (On The Job: The Missing 8); Christian Bables (Big Night); Dingdong Dantes (A Hard Day); Daniel Padilla (Kun Maupay Man It Panahon); at Piolo Pascual (My Amanda).

Para naman sa Best Supporting Actress category nominado sina Janice de Belen (Big Night); Lotlot de Leon (On The Job: The Missing 8); Eugene Domingo (Big Night); Elizabeth Oropesa (Huwag Kang Lalabas); at Rans Rifol (Kun Maupay Man It Panahon).

Samantala, magpapatalbugan naman sina John Arcilla (Big Night); Mon Confiado (Arisaka); Christopher de Leon (The Missing 8); Ricky Davao (Big Night); at Dennis Trillo (On The Job: The Missing 8) ang matutunggali sa Best Supporting Actor category.

Ang ikalimang edisyon ng The EDDYS ay sponsored ng Globe Telecoms kasama ang Beautederm, at sa pakikipagtulungan ng Tanduay, Dr. Carl Balita of Dr. Carl Balita Foundation, JFV Rice Mill at ni Bataan Rep. Geraldine B. Roman.

Ito ang pagbabalik ng Society of Philippine Entertainment Editors (SPEEd) sa face-to-face event matapos ang virtual na pagdaraos ng 4th EDDYS nitong nagdaang 2021.

Ang OPM icon at premyadong singer-songwriter na si Ice Seguerra ang magdidirek ng ikalimang edisyon ng EDDYS. Siya rin ang nagdirek ng 4th EDDYS last year.

Samantala, ang award-winning TV personality na si Boy Abunda naman ang magsisilbing host ng taunang pagbibigay ng parangal ng SPEEd.

Tulad ng mga nakaraang taon, ang auditing firm pa rin nina Juancho Robles (Chan Robles & Company, CPAs) ang mamamahala sa pagbibilang ng mga boto para sa 5th The EDDYS.

Para sa iba pang mga nominado, magtungo sa Abante News Online website, Facebook page.

Arisaka (Ten17 Productions)

Big Night (IdeaFirst Company)

Dito at Doon (TBA Studios)

Kun Maupay Man It Panahon (Black Sheep, Globe Studios, Dreamscape Entertainment)

On The Job: The Missing 8 (Reality Entertainment).

BEST DIRECTOR

Erik Matti (On the Job: The Missing 8)

Mikhail Red (Arisaka)

Jun Lana (Big Night)

Carlo Francis Manatad (Kun Maupay Man it Panahon)

JP Habac (Dito at Doon)

BEST ACTRESS

Janine Gutierrez (Dito at Doon)

Kim Molina (Ang Babaeng Walang Pakiramdam)

Maja Salvador (Arisaka)

Charo Santos (Kun Maupay Man It Panahon)

Alessandra de Rosi (My Amanda)

BEST ACTOR

John Arcilla (On The Job: The Missing 8)

Christian Bables (Big Night)

Dingdong Dantes (A Hard Day)

Daniel Padilla (Kun Maupay Man It Panahon)

Piolo Pascual (My Amanda)

BEST SUPPORTING ACTRESS

Janice de Belen (Big Night)

Lotlot de Leon (On The Job: The Missing 8)

Eugene Domingo (Big Night)

Elizabeth Oropesa (Huwag Kang Lalabas)

Rans Rifol (Kun Maupay Man It Panahon)

BEST SUPPORTING ACTOR

John Arcilla (Big Night)

Mon Confiado (Arisaka)

Christopher de Leon (The Missing 8)

Ricky Davao (Big Night)

Dennis Trillo (On The Job: The Missing 8)

BEST CINEMATOGRAPHY

Neil Derrik Bion (On the Job: The Missing 8)

Mycko David (Arisaka)

T.M. Malones (Huwag Kang Lalabas)

Teck Siang Lim (Kun Maupay Man It Panahon)

Noel Teehankee (For Love or Money)

BEST PRODUCTION DESIGN

Whammy Alcazaren (Kung Maupay Man It Panahon)

Michel N. Español, Roma Regala (On the Job: The Missing 8)

Arthur Maningas (Huwag Kang Lalabas)

Jay Custodio (Huling Ulan sa Tag-araw)

Norico Santos (Love is Color Blind)

BEST SCREENPLAY

Erik Matti, Michiko Yamamoto (On The Job: The Missing 8)

Giancarlo Abrahan, Carlo Francisco Manatad, Jeremie Dubois (Kung Maupay Man It Panahon)

Juna Lana (Big Night)

Acy Ramos, Irish Precious Mangubat (Huling Ulan sa Tag-araw)

Khristine Gabriel, Simon Arciaga (Love is Color Blind)

BEST MUSICAL SCORE

Malek Lopez, Arvin Nogueras, Erwin Romulo (On the Job: The Missing 8)

Andrew R. Florentino (Kun Maupay Man It Panahon)

Teresa Barrozo (Big Night)

Jerrold Tarog (Dito at Doon)

Cesar Francis Concio (Love is Color Blind)

BEST SOUND

Immanuel Verona (Arisaka)

Immanuel Verona (Big Night)

Andrew Forentino (Kun Maupay Man It Panahon)

Corinne de San Jose (On The Job: The Missing 8)

Mikoy Morales (Huwag Kang Lalabas)

BEST EDITING

Nikolas Red (Arisaka)

Benjamin Tolentino (Big Night)

Jay Halili (On The Job: The Missing 8)

Bienvenido Ferrer III (Kun Maupay Man It Panahon)

Marya Ignacio (Love is Color Blind)

Renard Torres (Dito at Doon)

BEST ORIGINAL THEMESONG

“Maaari Ba” (from Love at First Stream)

Performed by Alyssa Quijano

words and music by Richard Salazar

“Sana Panaginip Lang” (from Love at First Stream)

Performed by Trisha Denise

words and music by Richard Salazar

“Maganda Kahit Matanda” (from Revirginized)

Performed by Marion Aunor

words and music by Marion Aunor

“Maghihintay” (from More Than Blue)

Performed by Marion Aunor

words and music by Marion Aunor

“For Your Eyes Only” (from Love is Color Blind)

Performed by Belle Mariano

words and music by Trisha Denise

BEST VISUAL EFFECTS

Maolen Fadul (Big Night)

Gerwin Meneses (Huwag Kang Lalabas)

Sam Manacsa, Nimrod Sarmiento (Kun Maupay Man It Panahon)

Bernadeth Bolima, Mark Danielle Paras (On The Job: The Missing 8)

The Post Office (The ExorSis)