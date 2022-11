Catapang nabuking tunnel sa Bilibid

Nabuking sa New Bilibid Prison (NBP) ang isang butas o `tunnel’ na konektado sa ilalim ng swimming pool ng Director’s Quarters at nagtatapos sa Poblacion River sa Katarungan Village sa loob ng malawak na reserbasyon ng NBP.

Hindi pa matukoy kung ito ay isang escape tunnel o ginawa noong naghuhukay umano ng ginto ang mga dating opisyal ng bilangguan pero sinabi ni Bureau of Corrections (BuCor) officer in charge Gregorio Catapang Jr., na ang `tunnel’ ay bahagi ng `excavation project’ malapit sa Director’s Quarters, ang opisyal na tirahan ng BuCor director general.

Nagsimula aniya ang paghuhukay noong 2019, ngunit hindi niya tinukoy kung ito ay noong panahon ni BuCor director general Nicanor Faeldon o Gerald Bantag, na pumalit noong Setyembre ng taong iyon.

Sinuspinde si Bantag noong nakaraang buwan kaugnay sa pagpatay sa radio commentator na si Percival “Percy Lapid” Mabasa at inmate na si Cristito “Jun Villamor” Palaña.

“More or less, they were conducting gold hunting in that area,” aniya na ang tinutukoy ay ang nakaraang BuCor administration.

Sa ulat ay hindi tinukoy ang laki ng maputik na lagusan, ngunit inilarawan ang proyekto ng paghuhukay na sinlaki ng isang “baseball field.”

Ayon kay Catapang, sinabi ng Department of Environment and Natural Resources na hindi sila nagbigay ng permit para sa excavation project.

Nang tanungin kung maaaring may kinalaman si Bantag sa paghuhukay, sinabi ni Catapang na iimbestigahan pa rin iyon, ngunit idinagdag niya na “hindi lang nila maaaring ituloy ang excavation project kung hindi alam ng nakatira sa The Director’s Quarters.”

Ang mga backhoe at excavator truck sa site ay pag-aari aniya ng BuCor.

“Kung magpapatuloy ka pa, iyon ang magiging bakod namin, at pagkatapos ay maaari kang makatakas sa ilalim nito,” sabi nito. (Betchai Julian)