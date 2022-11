Bay Area import Myles Powell halimaw, 11 tres sinalpak, 50 puntos kinana

ARIBA muli si Myles Blake Powell sa pagtatala ng 50 puntos tampok ang 11 tres upang bitbitin ang Bay Area Dragons sa dominanteng 120-87 panalo kontra Rain Or Shine Elasto Painters sa pagpapatuloy ng eliminasyon ng 2022 PBA Commissioners’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo, Biyernes.

Itinala ni Powell ang kabuuang 50 puntos nito na may dagdag na 10 rebounds at 2 assists sa pagtatapos ng ikatlong yugto kung saan iniwanan ng Dragons sa pagbuhos ng 30 puntos at nilimitahan ang Elasto Painters sa kabuuang 19 lamang tungo sa kabuuan nitong 7-2 panalo talong record.

Tumulong din si Chuanxing Liu na may 11 puntos at 9 rebounds kung saan tanging si Xiaoyu Liu lamang na hindi na nagawang maipasok sa laro ang hindi nakaiskor para sa Bay Area.

Ang 11 tres ni Powell ay nagpantay dito sa huling import na nakagawa sa isang laro na si Jerrod Ward ng Mobiline noong 2001 Commissioner’s Cup sa 93-87 panalo kontra Ginebra.

Itinala din ng Dragons ang pinakamalaki nitong abante sa 33 puntos sa pagtatapos ng laro. (Lito Oredo)