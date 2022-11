Barbie umalma sa ‘away’ kay Julie Anne

Ang itinuturing na isa sa pinakamahusay na actress ng GMA-7 na si Barbie Forteza ay nag-post sa kanyang Twitter account ng pasasalamat at pakiusap.

Given na masaya ito sa success talaga ng GMA Telebabad na “Maria Clara at Ibarra” dahil talaga namang ang daming hooked ngayon sa pagsubaybay sa serye.

Pero obviously, hindi nagugustuhan ni Barbie ang mga nag-aaway-away raw na mga fan. Na sa aming palagay, mga fan nila ni Julie Anne San Jose.

Sabi ni Barbie sa kanyang tweet, “Thank you all for watching tonight’s episode. #MCIFacetoFace.

“Gusto ko lang pong malaman ninyo na naa-appreciate namin kayong lahat. Mahalin sana natin ang show at ang kabuuan nito. Sana wala ng mag-away-away.

“We’re not that type of people.”

Isa sa mga unang nag-reply naman sa tweet na ito ni Barbie ay ang Kapuso star na si David Licauco. Sey nito, “True we’re not. Hahahaha.”

Sabi naman ng mga netizens na uma-agree rin kay Barbie, “Uu nga wala naman kabitan, OA na sila, basher siguro.”

“‘Yung iba kasi, hindi lang advance mag/isip, madumi pa utak! Tapos pati writers aawayin pa, hindi na lang mag-focus sa ganda ng kuwento at sa layunin ng serye. Pinoy talaga hirap i please!”

Xian Lim ayaw paawat sa mga hugot kay Chinita Princess

Panay ang pagpapa-sweet ng mag-sweethearts na sina Xian Lim at Kim Chiu sa kanilang Instagram account.

Either may pinagdadaanan nga o sadyang emotero lang lately si Xian, pero mukhang nasa mood siyang talaga na magpo-post ng mga quotes.

At sa mga post na ito ni Xian, panay rin naman ang comment ni Kim. Nag-post ng quote mula sa Hollywood actor na si Densel Washington na, “A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking. It’s trust is not on the branch but on its wings.”

Comment naman ni Kim, “Soooooo cutie naman!!!” Kasunod ang tatlong heart face.

Pero hindi nagpatalbog si Xian sa sinabi ni Kim at humirit na talagang nagpapansin lang daw siya kay Kim.

Aniya, “nagpapakyut lang po sayo.”