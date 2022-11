Alyssa Solomon binalikat NU sa Shakey’s Super League finals

TINIBAYAN ni Alyssa Solomon ang pundasyon ng National University (NU) Lady Bulldogs upang hindi palusutin ang atake ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa loob ng apat na set, 25-23, 23-25, 25-21, 25-17, patungo sa finals ng 2022 Shakey’s Super League Collegiate Pre-Season Tournament, Biyernes.

Humarabas si Solomon ng 15 puntos mula sa 13 spikes at 2 blocks ang upang manatiling walang talo sa torneo ang Lady Bulldogs at okuhapan ang unang silya sa matira-matibay na kampeonato sa Nobyembre 19 sa Rizal Memorial Coliseum.

“Naging mindful po kami sa galaw ng bawat isa sa last two sets kasi nakabawi sila, saka mas naging aggressive din kami para makuha namin ang panalo,” sabi ni Solomon sa panalo sa torneo na inoorgania ng Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. (SPAVI), Athletic Events and Sports Management Group Inc. o ACES at ng Rebel Sports.

Hihintayin na lamang ng Lady Bulldogs ang magwawagi sa pagitan ng Adamson University (AsU) Lady Falcons at De La Salle University (DLSU) Lady Spikers, na nagbabanatan pa habang isinusulat ang balitang ito kahapon.

Tinalo naman ng University of the Philippines (UP) Lady Maroons ang Far Easter Univeristy (FEU) Lady Tamaraws sa unang laro sa classification round, 26-24, 28-26, 27-29, 22-25, 15-8 upang umusad sa labanan sa pinakamataas nitong posibleng maaabot na ikatlong pwesto sa torneo. (Lito Oredo)