Agri usec binasbasan import pa more ng isda

Pinayagan na ng Department of Agriculture (DA) ang pag-angkat ng 25,000 toneladang isda para mapunan umano ang pangangailangan ng merkado habang closed fishing season sa ilang lugar sa bansa.

Inilabas ng ahensiya ang Special Order No. 1002 na pinirmahan ni DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban na naglalatag ng guidelines sa pag-angkat ng round scad o galunggong, bigeye scad, mackerel, bonito, at moonfish na sa mga palengke ibebenta.

Nagsimula ngayong buwan ng Nobyembre ang closed fishing season at matatapos ito sa Enero 2023.

Sisimulan ang pagbibigay ng sanitary phytosanitary import clearance o mga import permit hanggang Disyembre 15, 2022 at magagamit ang mga ito sa loob ng 45 na araw.

Sabi ni Tugon Kabuhayan Convenor at dating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) director Asis Perez, nagkaroon ng konsultasyon dito.

Aniya, sasapat ang aangkating isda para punan ang pangangailangan.

Noong nakaraang taon, nasa 30,000 tonelada ang tinatayang magiging akulangan ngunit 60,000 tonelada ang pinapasok na isda ng DA kaya’t bumagsak ang aquaculture.

Inilabas din ni Domingo ang Special order No. 1003 na nagsusupinde naman ng mga import permit para sa mga imported isda ng mga gumagawa ng de-lata maliban na lang kung ang mag-i-import nito ay mismong mga processor at importer na kapwa may lisensiya sa Food and Drug Administration (FDA). Ang mga isdang sakop sa special order ay round scad, moonfish, bonito, mackerel, pompano, at tuna.

Sinuspinde ni Domingo ang pag-angkat ng mga isda ng institutional buyers ng pompano at tuna maliban na lang kung mayroon silang recording system kung saan matutukoy ang dami at klase ng isda na kanilang inaangkat at makakapagsumite sila ng report tungkol sa dati nilang mga inangkat.

Pinirmahan ni Domingo ang SO NO. 1002 at SO No. 1003 noong November 10, 2022. (Eileen Mencias)